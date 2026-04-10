В Калининградской области за три месяца 2026 года преступность снизилась на 21,4%

Источник: Янтарный край

По данным прокуратуры Калининградской области, за январь-март 2026 года в регионе зарегистрировано 2231 преступление. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительно улучшилась ситуация с преступлениями, совершёнными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: их число сократилось на 30,4%. При этом от дистанционного мошенничества пострадали 394 человека, а общий причинённый ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Положительная динамика отмечается по большинству видов преступлений:

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — минус 27,8%, со смертельным исходом — минус 75%; кражи — минус 24,5% (в том числе с банковских счетов — минус 12,7%); грабежи — минус 27,6%; разбои — минус 50%; мошенничества — минус 31,1%; угоны — минус 22,2%; преступления в сфере безопасности дорожного движения — минус 37% (со смертельным исходом — минус 62,5%); хулиганства — минус 60%; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — минус 58,6%; преступления, связанные с незаконным оборотом оружия — минус 25,9%.

Также уменьшилось число преступлений, совершённых в общественных местах, на улицах, в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми лицами и в группе.

Вместе с тем в регионе выросло количество квартирных краж. Число вымогательств и поджогов осталось на уровне прошлого года.

Прокуратура Калининградской области продолжает работу по обеспечению законности и правопорядка в регионе.