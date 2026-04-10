В Калининградской области за три месяца 2026 года преступность снизилась на 21,4%

По данным прокуратуры Калининградской области, за январь-март 2026 года в регионе зарегистрировано 2231 преступление. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно улучшилась ситуация с преступлениями, совершёнными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: их число сократилось на 30,4%. При этом от дистанционного мошенничества пострадали 394 человека, а общий причинённый ущерб…