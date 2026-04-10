Врачи дали оценку состоянию пострадавших на Камчатке туристов

Четверо пострадавших во время пурги в районе Авачинского перевала на Камчатке туристов доставлены в краевую больницу, сообщил региональный минздрав.

Источник: РБК

Четверо пострадавших во время пурги в районе Авачинского перевала на Камчатке туристов доставлены в краевую больницу, сообщил региональный минздрав.

«Состояние пациентов на момент поступления оценивается как стабильное, стабильно тяжелое», — отметили в ведомстве. Врачи не обнаружили у туристов серьезных травм, но планируют провести обследование на предмет последствий тяжелого переохлаждения.

10 апреля пресс-служба правительства Камчатского края объявила об обнаружении всех семерых пропавших туристов. Двое участников похода найдены погибшими, пятеро — живыми, с признаками сильного обморожения. Их эвакуировали вертолетом.

Группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево в Налычевском парке. 3 апреля участники в результате конфликта разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном пошли по сокращенному маршруту, семеро продолжили путь без палатки и связи.

6 апреля группа из семи человек выходила на связь, 7 апреля всех видели у водопада на реке Шумная. После этого связь пропала, контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. Поиски осложнялись низовой метелью.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше