Врачи дали оценку состоянию пострадавших на Камчатке туристов

Четверо пострадавших во время пурги в районе Авачинского перевала на Камчатке туристов доставлены в краевую больницу, сообщил региональный минздрав.
«Состояние пациентов на момент поступления оценивается как стабильное, стабильно тяжелое», — отметили в ведомстве. Врачи не обнаружили у туристов серьезных травм, но планируют провести обследование на предмет последствий тяжелого переохлаждения.
10 апреля пресс-служба правительства Камчатского края объявила об обнаружении всех семерых пропавших туристов. Двое участников похода найдены погибшими, пятеро — живыми, с признаками сильного обморожения. Их эвакуировали вертолетом.
Группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево в Налычевском парке. 3 апреля участники в результате конфликта разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном пошли по сокращенному маршруту, семеро продолжили путь без палатки и связи.
6 апреля группа из семи человек выходила на связь, 7 апреля всех видели у водопада на реке Шумная. После этого связь пропала, контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. Поиски осложнялись низовой метелью.
