В Калининграде 45-летний машинист потерял 330 тысяч рублей, поверив «девушке-брокеру» из соцсети

45-летний машинист из Калининграда познакомился в одной из социальных сетей с девушкой. В ходе переписки новая знакомая представилась брокером и предложила мужчине выгодно инвестировать деньги. На протяжении двух недель она демонстрировала якобы успешные сделки и убеждала перевести средства на указанные ею счета.
Поверив виртуальной подруге, калининградец оформил кредит и перевёл более 330 тысяч рублей на «инвестиции». Сразу после перевода денег переписка с девушкой прекратилась, а её аккаунт в соцсети исчез.
По данному факту следователем Отдела МВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).