Эксперт Селиванов рассказал о подключении Индии к сети спутников СОНИКС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые установили в Индийском технологическом институте Бомбея российскую наземную станцию для приема спутниковых данных из открытой сети спутников СОНИКС, объединяющей образовательные и научные центры в разных странах. Подключение Индии к этой сети расширит ее научное сотрудничество с Россией, заявил руководитель отдела Индии в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Дмитрий Селиванов.
«Установка станции в рамках работы зеркальной лаборатории — это первый пример трансфера российских технологий в ведущие университеты Индии в современной российской истории. Проект затрагивает государственные, культурные и научно-образовательные интересы, укрепляя многолетнюю дружбу России и Индии и совместный курс на лидерство в технологиях», — заявил Селиванов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, установленная на территории Индийского технологического института Бомбея станция, созданная российской компанией «Геоскан», станет частью проекта зеркальной лаборатории Высшей школы экономики и одного из ведущих университетов Индии. Благодаря работе в широком диапазоне частот, она будет способна принимать телеметрию, фотографии Земли и другие данные с большинства наноспутников на околоземных орбитах.
«Установка станции не только знаменует начало совместной работы российской и индийской сторон, но и расширяет глобальную сеть СОНИКС. Основная задача проекта — создание доступной инфраструктуры для приема спутниковых данных, которая позволяет школьникам, студентам, радиолюбителям и исследователям со всего мира работать с реальными спутниками», — подытожил заведующий лабораторией функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ ВШЭ Дмитрий Абрамешин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.