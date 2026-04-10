Эксперт Селиванов рассказал о подключении Индии к сети спутников СОНИКС

Как отмечается в сообщении, установленная на территории Индийского технологического института Бомбея станция, созданная российской компанией «Геоскан», станет частью проекта зеркальной лаборатории Высшей школы экономики и одного из ведущих университетов Индии. Благодаря работе в широком диапазоне частот, она будет способна принимать телеметрию, фотографии Земли и другие данные с большинства наноспутников на околоземных орбитах.