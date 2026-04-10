Калининградский минсоц будет сотрудничать с Комитетом по труду из Санкт-Петербурга

Министерство соцполитики Калининградской области и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали накануне в рамках юбилейного X Санкт-Петербургского международного форума труда.
Как пояснили в пресс-службе областного правительства, документ предполагает «организацию взаимодействия двух регионов для решения актуальных задач в сфере труда и занятости населения», в том числе повышения мобильности трудовых ресурсов, качества и доступности государственных услуг и мер господдержки.
Стороны будут оказывать содействие в организации собеседований работодателей с соискателями, обмениваться опытом по вопросам охраны труда, участвовать в конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге и Калининградской области.
Форум объединил более 10 тысяч человек: представителей органов власти, бизнеса, профсоюзов и образовательных учреждений.