Метростроители формируют остов станционного комплекса на площади Свободы

На площади Свободы в Нижнем Новгороде началось формирование остова станционного комплекса. О первом монолите будущей станции подземки рассказали в телеграм-канале «Метро НН».
Метростроевцы трудятся на площадке в котловане станции на глубине больше десяти метров. Вблизи, в районе улицы Варварской, находятся готовые тоннели. Раньше здесь смонтировали армированные каркасы, а таперь приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции.
Для устройства всех железобетонных конструкций необходимо уложить более 580 кубометров бетона.
«Строители уже провели заливку “первого бетона”, уложив 11 кубов, и после его схватывания работы по монтажу стен и перекрытий продолжатся», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что станции нижегородского метро на Сенной и Свободы достроят к августу 2027 года.