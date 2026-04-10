Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метростроители формируют остов станционного комплекса на площади Свободы

Работы ведутся на глубине более 10 метров.

Источник: Живем в Нижнем

На площади Свободы в Нижнем Новгороде началось формирование остова станционного комплекса. О первом монолите будущей станции подземки рассказали в телеграм-канале «Метро НН».

Метростроевцы трудятся на площадке в котловане станции на глубине больше десяти метров. Вблизи, в районе улицы Варварской, находятся готовые тоннели. Раньше здесь смонтировали армированные каркасы, а таперь приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции.

Для устройства всех железобетонных конструкций необходимо уложить более 580 кубометров бетона.

«Строители уже провели заливку “первого бетона”, уложив 11 кубов, и после его схватывания работы по монтажу стен и перекрытий продолжатся», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что станции нижегородского метро на Сенной и Свободы достроят к августу 2027 года.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше