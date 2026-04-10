В Удмуртии открыли продажи билетов на 2 ретропоезда

Продажи билетов на ретропоезда «Чайковский экспресс» и «Купеческий экспресс» на июль 2026 года открыли в Удмуртии. Возможности для путешествий по стране создаются в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму республики.
Рейсы по маршруту «Чайковский экспресс» Ижевск — Воткинск состоятся 22 июля — 26 июля. Туристы смогут посетить музей-усадьбу П. И. Чайковского, покататься на кораблике по Воткинскому пруду и отправиться на настоящий бал в атмосфере XIX века. А «Купеческий экспресс» отправится в путь 8 июля — 12 июля и 15 июля — 19 июля. Этот маршрут из Ижевска в Сарапул появился в 2026 году.
Вагоны поездов стилизованы под эпоху XIX века. Туристов будут встречать проводники в исторической форме и подавать чай и выпечку — легендарные «булочки Вольфа» на пути в Сарапул и розанчики с творогом, которые любили в семье Чайковских, на пути в Воткинск. В каждый маршрут входит несколько экскурсий, мастер-классы и горячий обед. Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.