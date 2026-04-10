Более 60 тысяч заявок подали на участие в Международном фестивале молодежи 2026

Международный фестиваль молодежи 2026 пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На участие в событии подали уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Ожидается, что участниками станут 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира, 5 000 из которых — россияне и 5 000 — иностранные граждане.