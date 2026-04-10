Более 60 тысяч заявок подали на участие в Международном фестивале молодежи 2026

Вчера, 9 апреля, в Доме приёмов МИД России прошла презентация Международного фестиваля молодежи 2026. Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций.
Международный фестиваль молодежи 2026 пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На участие в событии подали уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Ожидается, что участниками станут 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира, 5 000 из которых — россияне и 5 000 — иностранные граждане.
«Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления», — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Помимо основной программы фестиваля, пройдет уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России. Гостей ждут около 50 форматов образовательной «Знание-программы» с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами.
Кроме того, в рамках события продут спортивные мастер-классы, массовые тренировки и соревнования. Направление «Молодежь в культуре» позволит участникам погрузиться в историю России и мира.
Регистрация на фестиваль продлится до 30 апреля на официальном сайте. С 1 по 31 мая будут приниматься заявки в дополнительный (резервный) этап.
