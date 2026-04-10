На площади Свободы начали заливку монолита новой станции метро

На площади Свободы в Нижнем Новгороде стартовали работы по возведению монолитных конструкций будущего станционного комплекса. Об этом сообщил MAX-канал «МетроНН», уточнив, что процесс формирования остова станции вошел в активную фазу, аналогично работам на площади Сенной.
Рабочая площадка располагается в котловане на глубине более 10 метров в непосредственной близости от уже готовых тоннелей. К текущему моменту строители смонтировали армированные каркасы первой секции и провели заливку «первого бетона» объемом 11 кубометров. После того как раствор наберет необходимую прочность, специалисты продолжат монтаж стен и перекрытий.
Всего для устройства железобетонных конструкций на данном участке потребуется уложить более 580 кубометров бетона. Новая станция является частью масштабного проекта по продлению Автозаводской линии метрополитена в нагорной части города.
Ранее сообщалось, что трамваи № 417 начнут ходить в июне до Московского вокзала.