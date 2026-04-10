Коллекторы не взыщут 2,2 млн с наследников умершей волгоградки

Суд отказал коллекторам во взыскании долга.

Суд во Фроловском районе Волгоградской области отказал коллекторам во взыскании долга в 2,2 млн рублей. Причина: у умершей заемщицы не осталось наследства, а родственники его не приняли.

В объединенной пресс-службе Волгоградских судов пояснили: в 2013 году, когда Татьяна Г. оформила кредит в коммерческом банке. Вернуть деньги она не успела — образовалась задолженность в 2 205 739 рублей. В 2017 году банк передал права требования коллекторской организации. А в 2024 году заемщица умерла, так и не расплатившись.

Коллекторы пошли в суд, требуя взыскать сумму с наследников за счет имущества. Ответчиками стали бывший супруг, сын и дочь умершей. Но в ходе разбирательства выяснилось: никто из них не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Фактически наследниками они не признаны.

Более того, на момент смерти у Татьяны Г. не было ни движимого, ни недвижимого имущества. Денег на банковских счетах также не оказалось.

Фроловский городской суд, учитывая эти обстоятельства, отказал коллекторской организации в иске. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о последствиях ночных вторжений вражеских дронов.