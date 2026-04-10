Красноярский фермер содержал свиней и оленей без ветеринарных документов

В деревне Асафьевка Манско-Уярского муниципального округа фермера заставили поставить на учет 13 свиней и двух северных оленей. В Россельхознадзоре по Красноярскому краю сообщили, что животных ввезли без оформления ветеринарных сопроводительных документов — без подтверждения их состояния здоровья, происхождения и эпизоотического благополучия регионов.
Поводом для проверки хозяйства стало обращение местного жителя. Также сотрудники ведомства выяснили, что фермер не поставил свиней на учет в компоненте «Хорриот», как того требует законодательство.
Владельцу фермы выдали предостережение и потребовали устранить нарушения. В итоге животных зарегистрировали.
