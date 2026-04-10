От космических катастроф до выживания на Марсе: что смотрели, читали и слушали жители Пермского края в преддверии Дня космонавтики

Аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка», входящих в группу компаний МТС, изучили цифровые привычки пользователей из Пермского края в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года и выяснили, какие фильмы, литературные произведения и музыкальные треки на космическую тему покорили сердца жителей региона.
Самыми востребованными киноисториями у пермяков стали захватывающая российская лента «Мира» о девушке, которая пытается спасти Владивосток и своего отца-космонавта от падения метеоритного дождя, фантастический блокбастер «Падение Луны», где спутник Земли внезапно сходит с орбиты и грозит уничтожить всё живое, и вдохновляющая дорама «За пределами Вселенной» о девушке, мечтающей отправиться на орбиту вопреки жизненным обстоятельствам. В пятерку лидеров просмотров также вошли добрая комедия «Папа, не звезди!» о незадачливом отце-строителе, которого по ошибке принимают за космонавта, и культовая экранизация братьев Стругацких «Обитаемый остров. Планета Саракш», рассказывающая о судьбе землянина Максима Каммерера в жестоком мире тоталитарной цивилизации.
Не меньший интерес жители Прикамья проявили и к литературе: читательский рейтинг возглавил остросюжетный научно-фантастический роман Энди Вейера «Марсианин» о невероятной борьбе астронавта Марка Уотни за выживание и урожай картошки на Красной планете. За ним следует познавательный нон-фикшн Владимира Сурдина «Сказки звёздного неба», увлекательно раскрывающий детям и взрослым тайны созвездий и устройства Вселенной. А замыкает тройку лидеров философская повесть Игоря Малышева «Космический сад» о нежной дружбе мальчика и инопланетянина, выращивающих чудесное дерево.
Среди музыкальных треков чаще всего в предпраздничные дни пермяки включали энергичный поп-сингл JONY «Комета», чей мотив о любви, летящей сквозь холодный космос, покорил чарты. Следом за ним расположилась романтичная композиция Юлианны Карауловой «Внеорбитные» о чувствах, неподвластных земному притяжению, а замкнула тройку популярных треков зажигательная и патриотичная песня MIA BOYKA «Гагарин», воспевающая подвиг первого космонавта планеты и мечту о полётах к звёздам.