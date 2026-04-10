От космических катастроф до выживания на Марсе: что смотрели, читали и слушали жители Пермского края в преддверии Дня космонавтики

Самыми востребованными киноисториями у пермяков стали захватывающая российская лента «Мира» о девушке, которая пытается спасти Владивосток и своего отца-космонавта от падения метеоритного дождя, фантастический блокбастер «Падение Луны», где спутник Земли внезапно сходит с орбиты и грозит уничтожить всё живое, и вдохновляющая дорама «За пределами Вселенной» о девушке, мечтающей отправиться на орбиту вопреки жизненным обстоятельствам. В пятерку лидеров просмотров также вошли добрая комедия «Папа, не звезди!» о незадачливом отце-строителе, которого по ошибке принимают за космонавта, и культовая экранизация братьев Стругацких «Обитаемый остров. Планета Саракш», рассказывающая о судьбе землянина Максима Каммерера в жестоком мире тоталитарной цивилизации.