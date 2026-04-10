В Перми 11 и 12 апреля изменят маршруты некоторых автобусов

Движение общественного транспорта в Перми временно скорректируют в праздничные выходные, сообщили в департаменте транспорта администрации города.
Изменения связаны с обеспечением проезда к городским кладбищам. 11 и 12 апреля у Южного кладбища на Южной дамбе появится временный остановочный пункт для автобусов № 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75, которые следуют из центра. У кладбища «Банная гора» можно будет остановить автобусы № 22, 23, 32 и 58. На месте установят соответствующие дорожные знаки.
Для проезда к Северному кладбищу запустят сезонный маршрут № 46. С 26 апреля он начнёт курсировать ежедневно.
Напомним, схему движения автобусного маршрута № 148 временно изменили в Перми из-за подтопления тоннеля под Транссибирской магистралью в посёлке Ферма.