Минтруда сказало о досрочной пенсии белорусов после исключения 840 профессий

Министерство труда и социальной защиты сказало о досрочной пенсии белорусов после исключения 840 профессий из списков для профессионального пенсионного страхования.
Белорусам, которые уже выработали стаж, право на дополнительную профессиональную пенсию будет сохранено в полном объеме. Это учитывается на основании документы, которые действуют в период работы.
В ведомстве обратили внимание на белорусов, у которых стаж формируется прямо сейчас, и профессия осталась в обновленных списках. В данном случае, стаж будет идти и дальше.
Что касается внеочередной аттестации, то ее не нужно будет проходить. Результаты уже текущей будут действовать до окончания срока.
В Минтруда также пояснили, почему из списков для профессионального пенсионного страхования были исключены 840 профессий.
Причина — профессии практически исчезли из экономики (устаревшие технологии, другие названия должностей) или же на протяжении многих лет не подтверждали реальную вредность по результатам аттестации.
