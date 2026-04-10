Синоптики рассказали о погоде в пасхальные выходные

В пасхальные выходные погода в Московском регионе стабилизируется и станет заметно теплее, сообщили метеорологи в эфире Радио РБК. По прогнозам синоптиков, 12 апреля ожидается погода без существенных осадков.
По словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, в четверг и пятницу сохранится неустойчивая, прохладная погода с температурным фоном, близким к средним многолетним значениям. Ночью столбики термометров будут опускаться до нуля и отрицательных значений, днем воздух прогреется до плюс 3−5 градусов.
Осадки будут выпадать в смешанной фазе — в виде мокрого снега с дождем. На тротуарах и в парках может сформироваться небольшой снежный покров.
Как отметила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, за прошедшие сутки, 9 апреля, на ВДНХ выпало 4 мм осадков, высота снежного покрова на утро 10 апреля составила 2 см. В Подмосковье местами лежит 1−2 см снега, на юге региона немного больше.
При этом специалисты подчеркивают, что весна никуда не уходила, а происходящее считается типичной ситуацией для ранней весны при возврате холодной погоды. Неприятной особенностью остается умеренный и сильный ветер северных направлений с порывами до 12−15 м/с, из-за которого температура воздуха ощущается на 5−7 градусов холоднее.
Ранее Позднякова сообщала, что на Пасху, 12 апреля, в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков. Она отметила, что начиная с пятницы в Москве начнет расти атмосферное давление. Ночи в выходные дни будут ясными.
