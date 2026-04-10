В Чебоксарах модернизируют водопроводную станцию «Заовражная»

Это поможет повысить качество жизни для более чем полумиллиона человек.

Модернизацию очистной водопроводной станции «Заовражная» проведут в Чебоксарах при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

До 1 июля 2027 года планируется реконструировать насосную станцию I-го подъема. А с 2027 по 2030 год — блок отстойников.

«Данный проект позволит повысить качество водоснабжения для более полумиллиона жителей, а также повысить надежность работы очистной водопроводной станции “Заовражная”, которая является единственным источником холодного водоснабжения города Чебоксары», — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.