Омич общался с дочерью, но копил долг по алиментам в 176 тысяч рублей

Суд обязал 41-летнего мужчину выплачивать четверть ежемесячного дохода на содержание ребёнка. Изначально алименты удерживались по месту его работы. Но когда он сменил компанию, то не сообщил об этом приставам и не позаботился о том, чтобы платежи продолжались. Так накопился долг в 176 тысяч рублей. При этом, как отмечают в ведомстве, отец не терял связи с дочерью: общался и занимался её воспитанием.