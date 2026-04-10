Омич общался с дочерью, но копил долг по алиментам в 176 тысяч рублей

Помогли только обязательные работы и реальная угроза срока.

ГУФССП России по Омской области сообщило о жителе села Розовка, который задолжал алименты своей 16-летней дочери.

Суд обязал 41-летнего мужчину выплачивать четверть ежемесячного дохода на содержание ребёнка. Изначально алименты удерживались по месту его работы. Но когда он сменил компанию, то не сообщил об этом приставам и не позаботился о том, чтобы платежи продолжались. Так накопился долг в 176 тысяч рублей. При этом, как отмечают в ведомстве, отец не терял связи с дочерью: общался и занимался её воспитанием.

За неуплату мужчину привлекли к административной ответственности и назначили 20 часов обязательных работ. Он их отбыл, но продолжать платить алименты не стал. Тогда дознаватель возбудил уголовное дело по статье о неоднократной неуплате алиментов. Только после этого неплательщик осознал неотвратимость наказания и погасил долг в полном объёме. В ходе судебного разбирательства дело прекратили — в связи с полным погашением задолженности. Текущие алименты теперь будут удерживать с его зарплаты.

Ранее мы рассказывали, что после заведения уголовного дела омичка приняла дочь и выплатила алименты — женщина погасила долг почти в 450 тысяч рублей.