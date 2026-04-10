Строители начали формировать остов станционного комплекса на площади Свободы

Для всех железобетонных конструкций предстоит уложить более 580 кубометров бетона.

На площади Свободы метростроевцы приступили к формированию остова станционного комплекса. Об этом сообщается в в соцсетях МетроНН.

В настоящее время работа идёт на площадке в котловане станции на глубине более 10 метров в районе улицы Варварская. Вблизи — готовые тоннели. Были смонтированы армированные каркасы. Строители уже приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции.

Для всех железобетонных конструкций предстоит уложить более 580 кубометров бетона. Заливку «первого бетона» строители уже провели, уложив 11 кубов. Когда он схватится, монтаж стен и перекрытий продолжится.

Видео со стройплощадки можно посмотреть в канале «Нижегородской правды» в MAX.

