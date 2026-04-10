Строители начали формировать остов станционного комплекса на площади Свободы

На площади Свободы метростроевцы приступили к формированию остова станционного комплекса. Об этом сообщается в в соцсетях МетроНН.
В настоящее время работа идёт на площадке в котловане станции на глубине более 10 метров в районе улицы Варварская. Вблизи — готовые тоннели. Были смонтированы армированные каркасы. Строители уже приступили к монтажу монолитных конструкций первой секции.
Для всех железобетонных конструкций предстоит уложить более 580 кубометров бетона. Заливку «первого бетона» строители уже провели, уложив 11 кубов. Когда он схватится, монтаж стен и перекрытий продолжится.
Видео со стройплощадки можно посмотреть в канале «Нижегородской правды» в MAX.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».