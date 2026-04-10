Студентам ТОГУ показали работу международного спасательного отряда в Хабаровске.

Участникам экскурсии представили современные образцы аварийно-спасательной техники и снаряжения. Студенты осмотрели водолазное оборудование, барокомплекс и посетили тренировочную зону для служебных собак. Профессионалы отряда рассказали о зарубежных командировках, в том числе о гуманитарной миссии в Мьянме в 2025 году и взаимодействии с коллегами из стран АТР.