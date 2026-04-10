Студентам ТОГУ показали работу международного спасательного отряда в Хабаровске

Источник: Комсомольская правда

Будущие лингвисты и специалисты по межкультурной коммуникации из ТОГУ побывали на базе поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по региону. Студенты изучили оборудование и узнали о деталях службы в подразделении международного класса, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Участникам экскурсии представили современные образцы аварийно-спасательной техники и снаряжения. Студенты осмотрели водолазное оборудование, барокомплекс и посетили тренировочную зону для служебных собак. Профессионалы отряда рассказали о зарубежных командировках, в том числе о гуманитарной миссии в Мьянме в 2025 году и взаимодействии с коллегами из стран АТР.

Сотрудничество МЧС и университета носит системный характер. В течение десяти лет студенты проходят в отряде практику, помогая спасателям в освоении иностранных языков и выступая в роли переводчиков на международных учениях INSARAG. По информации ведомства, многие выпускники факультета в дальнейшем выбирают карьеру в системе МЧС.

