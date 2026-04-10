В Комсомольске-на-Амуре приступили к ремонту дорог по нацпроекту

В Комсомольске-на-Амуре начался сезон дорожных работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Подрядчики уже приступили к ремонту ряда объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Всего в этом году на приведение в порядок улиц города Юности по президентскому нацпроекту выделено 303 млн рублей. На эту сумму отремонтируют 9 объектов общей протяженностью 4,7 км», — говорится в сообщении.
Так, на улице Сусанина от Профсоюзной до Лазо рабочие снимают старый асфальт и обновляют покрытие на тротуаре. Подрядчики также зашли на Московский проспект от улицы Культурной до здания подстанции скорой помощи в Ленинском округе и на Комсомольском шоссе в районе моста.
Также в этом году по нацпроекту запланированы работы на Проспекте Мира от площади Металлургов до улицы Вокзальной, на улице Пермской, Магистральном шоссе в районе площади у железнодорожного вокзала и на улице Пропарочной.
Кроме того, досрочно завершена модернизация освещения на Магистральном и Комсомольском шоссе, ремонт полотна на улице Водонасосной. Выполнена большая часть работ по обновлению системы освещения на Проспекте Мира.
Напомним, что в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту обновили 7 дорожных объектов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе активно идут перемены благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в регионе планируют уделить особое внимание ремонту и строительству дорог, ведущих к православным храмам и другим важным местам поклонения.