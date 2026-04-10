Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала об аварии с ракетой

Известный российский космонавт Анна Кикина раскрыла необычную и почти курьёзную причину, по которой её исторический полёт на американском корабле Crew Dragon в 2022 году пришлось отложить почти на месяц. Виной всему стало неожиданный инцидент — ступень ракеты ударилась об опору моста при транспортировке.