Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала об аварии с ракетой

Об этом инциденте Анна Кикина рассказала в интервью Сиб.фм накануне Дня космонавтики.
Первый полёт российской космонавтки на Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 был первоначально запланирован на начало сентября 2022 года. Однако планы нарушил случай, который Кикина назвала «странным стечением обстоятельств».
«При транспортировке ракеты-носителя с одной позиции на другую об опору моста случайным образом была ударена одна из ступеней ракеты», — уточнила космонавт.
Деталь, по её словам, оказалась «слегка помята». Этого было достаточно, чтобы инженерам пришлось провести полноценный ремонт для обеспечения безопасности будущего запуска. Новую дату старта назначили уже после устранения повреждений.
Кикина поделилась, когда экипажу стало известно о нелепой причине переноса полёта, у всех «немного расширились глаза». Эта бытовая, но критически важная неприятность наглядно показала, насколько хрупкой и сложной является подготовка к каждому космическому старту, где важна каждая деталь.
Напомним, что, несмотря на задержку, миссия Crew-5 с Анной Кикиной на борту успешно стартовала к Международной космической станции 5 октября 2022 года. На следующий день корабль в автоматическом режиме совершил стыковку с МКС.
Этот полёт стал знаковым: сибирячка Анна Кикина стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрёстных полётах. Экипаж провёл на орбите более пяти месяцев, выполняя научную программу, и благополучно вернулся на Землю 12 марта 2023 года.
История с «помятой» ступенью стала одним из тех неожиданных препятствий, которые напоминают: путь в космос — это всегда преодоление, и иногда самые серьёзные задержки могут вызываться самыми земными и бытовыми причинами.