В Белгороде благоустроят прогулочную зону по малой Богданке

Прогулочную зону по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы проведут на участке между улицами Железнякова и Студенческой. Там вымостят плиткой тротуар, а также обустроят асфальтированную велодорожку. Еще специалисты обновят газон. Завершить все работы планируют в августе 2026 года.
Отметим, что всего в Белгородской области предусмотрено преобразить 30 общественных пространств. В частности, объекты находятся в Старооскольском, Губкинском, Яковлевском, Алексеевском округах. Все проекты должны реализовать до 1 ноября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.