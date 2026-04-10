В Казахстане два посмертных донора спасли несколько жизней

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Две мультиорганные донорские процедуры были одновременно проведены в Казахстане, сообщил Минздрав.
Один из доноров — 45-летняя женщина из Астаны. После смерти головного мозга ее родственники приняли решение о посмертном донорстве.
«Благодаря этому согласию трансплантационная помощь была оказана сразу нескольким пациентам, длительное время находившимся в листе ожидания: пересажены сердце, легкие, печень и почки реципиентам из разных регионов страны, включая Астану, Жетысускую и Северо-Казахстанскую области, а также южные регионы», — сообщил Минздрав.
Вторая процедура была проведена в одном из регионов страны, отметили в ведомстве.
«Реализация сразу двух донорских процессов потребовала скоординированной работы нескольких команд. Были оперативно задействованы: борт санитарной авиации, направленный из Алматы — ННЦ хирургии им. Сызганова, из Астаны — кардиохирургический центр UMC, трансплантационные бригады из Астаны, профильные службы на местах. Вся работа проводилась под координацией Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг», — сообщили в министерстве.
Выявление потенциальных доноров в Казахстане увеличилось, как и количество трансплантаций — с 49 в 2023 году до 186 в 2025-м.
«Если в 2023 году было реализовано 7 донорских процессов, то в 2025 году — уже 19 случаев посмертного донорства, позволивших провести трансплантации и спасти жизни почти двух сотен пациентов», — сообщил Минздрав.