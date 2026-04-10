Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводков Чечню

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Чеченскую Республику, пострадавшую от паводков, сообщает ТАСС.

Источник: РБК

В аэропорту Грозного министра встретили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник главного управления МЧС по республике Алихан Цакаев. Куренков планирует посетить районы, наиболее пострадавшие от стихии, чтобы на месте оценить обстановку и масштаб последствий.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, из-за сильных ливней в Чечне было затоплено более 3 тыс. жилых домов. В настоящее время все они освобождены от воды. Полностью восстановлены газопроводы и объекты энергетики, дороги расчищены.

Ливневые дожди обрушились на несколько регионов Кавказа. 29 марта в поселке Кундухово Гудермесского района эвакуировали 500 человек, среди которых 190 несовершеннолетних. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим ЧС на территории республики.

Режим ЧС ввели также в Махачкале 28 марта. На следующий день в городе эвакуировали 250 человек. Дожди повредили три подстанции в Дагестане, в результате чего более 300 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

9 апреля глава МЧС сообщил, что режим чрезвычайной ситуации на территории Дагестана и Чечни был повышен с регионального до федерального уровня.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в том случае, если пострадало больше 500 человек, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.

