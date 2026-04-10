Еще больше автомоек хотят перевести на системы экономии воды в Казахстане

И.о. директора Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Карлыгаш Нуриханова на брифинге в СЦК 10 апреля 2026 года рассказала, насколько активно бизнес устанавливает системы оборотного использования воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, сколько субъектов малого бизнеса установили систему оборотного водоснабжения (автомойки, бани и т. д.).

Карлыгаш Нуриханова ответила, что по итогам 2025 года показатель составляет 13,1%. На этот год планируется увеличить его до 17%. Она также отметила, что распределение среди сельхозпредприятий уже есть, и рассматривается малый бизнес, включая автомойки.

Переходный период касается только промышленных предприятий, так как в оборотной системе используется питьевая вода, что требует соблюдения других требований Водного кодекса. Для систем, использующих питьевую воду, таких сроков нет.

10 сентября 2025 года сообщалось о новых правилах пользования системами водоснабжения в Казахстане.