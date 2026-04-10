Большинство калининградцев заявили, что не хотят в космос

Чем старше люди, тем меньше они мечтают о полетах.

Большинство калининградцев (52%) заявили, что не хотят в космос. Мечтают о полете к звездам 39% калининградцев. Остальные не определились. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Мужчины мечтают стать космонавтами чаще женщин. Чем старше респонденты, тем меньше они вообще думают о полетах.

Больше всего желающих — среди системных администраторов, программистов и инженерно-технических работников.

Меньше всего желающих покинуть Землю оказалось среди медицинских сестер и секретарей.