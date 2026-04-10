Красноярцам рассказали, как справиться с переутомлением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Переутомление — одна из распространенных проблем у жителей крупных городов.
Его причинами чаще всего становятся постоянный стресс, высокая нагрузка, недостаток отдыха, а также малоподвижный образ жизни и нерегулярное питание, пишут на сайте gnkk.ru.
Эксперты отмечают, что переутомление может быть как физическим, так и умственным. В последнем случае оно проявляется снижением концентрации, быстрой утомляемостью, раздражительностью, головными болями, а также нарушением сна и аппетита.
В Роспотребнадзоре советуют внимательнее относиться к режиму дня: важно грамотно распределять нагрузку, высыпаться и делать паузы в работе. Не менее значимы регулярная физическая активность и время для отдыха, включая занятия, которые приносят удовольствие.
Игнорировать признаки переутомления не стоит — своевременный отдых помогает избежать серьезных последствий для здоровья и сохранить работоспособность.