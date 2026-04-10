Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 10 апреля в Воронежской области выпал снег

Непогода разгулялась в Острогожском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в ночь на 10 апреля выпал снег. Фотографиями заснеженных деревьев, садов и улиц поделились утром пятницы в соцсетях жители Острогожского района. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров.

Ранее руководитель Воронежского областного гидрометцентра Александр Сушков рассказал «Комсомолке», что в ближайшие дни жителям региона не стоит рассчитывать на весеннее тепло. Погода будет капризной — с резкими переменами от прояснения до дождей, а местами — даже снега.

— Нужно учитывать перепады температур, когда в любую минуту может пойти и дождь, и даже снег или град местами по области. Поскольку это локальные участки, предсказать, где именно это произойдет, сложно. Особенно в праздники нужно учитывать дорожную обстановку, — предупредил синоптик.

Ситуация существенно не изменится и в Пасху, 12 апреля. Потепление придет в регион только на следующей неделе.