Останки Преголи и рог носорога: как прошла открытая встреча с директором зоопарка

«Существует мнение, что чем больше видов, чем больше особей, тем зоопарк круче, — отметила она. — Люди идут смотреть на животных, и в какой-то момент у них уже в глазах начинает рябить. Ты уже не знаешь, какой вид обезьян перед тобой, тебе уже, честно говоря, всё равно. Ты идешь по ряду обезьян, идёшь по ряду кошачьих… А животные при этом живут в достаточно стеснённых условиях. Мы от коллекционного подхода сознательно отказались. Моё профессиональное кредо такое: сначала дом, потом жильцы». В ходе своего доклада Соколова несколько раз подчеркнула, что главное для нее — создать хорошие условия для животных, а их количество не так уж важно.