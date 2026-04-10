Прокуратура добилась выплаты 23 млн долга по зарплате вахтовикам в Приангарье

IrkutskMedia, 10 апреля. Прокуратура Ленинского района Иркутска проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что 177 работников, которые работают вахтовым методом в строительно-монтажной организации, в декабре 2025 года не получили зарплату в полном объеме. Также им не выплатили другие положенные деньги, в том числе при увольнении. Общая задолженность превысила 23 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, прокуратура внесла представление генеральному директору компании и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — за неполную и несвоевременную выплату зарплаты и других положенных выплат. По итогам руководителя оштрафовали.
После вмешательства прокуратуры долг по зарплате перед работниками и уволенными сотрудниками был полностью погашен.
Ранее агентство сообщало, что судебные приставы взыскали с организации, занимающейся водоснабжением в Нижнеудинске, долг в 18 млн рублей по зарплате 118 работникам. Компания, зарегистрированная в Иркутске, в течение восьми месяцев не выплачивала сотрудникам положенное вознаграждение за их труд.