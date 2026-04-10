Прокуратура добилась выплаты 23 млн долга по зарплате вахтовикам в Приангарье

IrkutskMedia, 10 апреля. Прокуратура Ленинского района Иркутска проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что 177 работников, которые работают вахтовым методом в строительно-монтажной организации, в декабре 2025 года не получили зарплату в полном объеме. Также им не выплатили другие положенные деньги, в том числе при увольнении. Общая задолженность превысила 23 млн рублей.