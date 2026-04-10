В Красноярске двух полицейских отправили в СИЗО за взятку от нелегала

В Красноярске двух полицейских обвинили во взяточничестве и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, в октябре 2025 года правоохранители, находясь на дежурстве и обеспечивая охрану общественного порядка на улице Алексеева, задержали иностранца за нарушение миграционного законодательства. Однако не приняли мер к пресечению административного правонарушения и не передали информацию в территориальный орган полиции.
За бездействие стражи порядка получили от иностранного гражданина денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей, которое разделили между собой. В отношении полицейских возбудили дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
Постановлениями Кировского районного суда Красноярска от 9 апреля обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 июня 2026 года.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.