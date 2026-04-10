В НГУ создают мощный спутник с искусственным интеллектом

Сибирские инженеры показали новые разработки для космоса.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском госуниверситете идет работа над спутником нового поколения НОРБИ 4. На него поставят нейромодуль для тестирования искусственного интеллекта. Также ученые готовят аппарат побольше — в 16 юнитов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Ведущий инженер Алексей Стюф поделился главными новостями.

Сейчас отдел собирает спутник НОРБИ 4. Внутри установят нейромодуль. Он будет тестировать искусственный интеллект прямо на орбите. ИИ займется обработкой информации, а также поможет спутнику стабилизироваться и правильно позиционироваться в космосе.

Это не первые спутники НГУ. До этого университет уже запускал НОРБИ 1 в 2020 году, НОРБИ 2 в 2023 и НОРБИ 3 в 2024. Теперь готовится четвертый.

Но ученые хотят большего. Они работают над аппаратом объемом 16 юнитов. Такой большой спутник сможет нести мощные камеры для съемки Земли и много другой полезной техники. А еще на нем опробуют технологию дальней радиосвязи LoRa для интернета вещей.