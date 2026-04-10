Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром

По данным Генеральной прокуратуры, четыре здания были реализованы аффилированному лицу за 300 тыс. рублей при рыночной стоимости 20 млн рублей. В последующем участки площадью 27 гектаров также вывели из госсобственности и продали без конкурса за 48 млн рублей при рыночной оценке 1,8 млрд руб. В 2007—2010 годах за содействие в махинациях аффилированные лица получили доли в компаниях «Донэнергосбыт» и «Хлебный город», получив за счет этого в будущем выгоду в размере 23 млн руб.