Терехов предложил развивать речной транспорт и региональные авиарейсы

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Прямые авиамаршруты связали Беларусь со многими точками земного шара, заявил вице-премьер Александр Терехов.

Источник: Sputnik.by

«Немножко подзабыта тема… Внутрирегиональные авиарейсы, которые, наверное, были бы интересны. В Советском Союзе были такие маршруты, и они пользовались успехом», — говорит Терехов на видео, опубликованном пресс-службой правительства.

Новый вице-премьер напомнил, что Беларусь — это страна рек, а поэтому развитие речного транспорта тоже было бы интересно.

«(…) с учетом в том числе развития и строительства судов, которое организовывается», — добавил Терехов.

Кроме того, затрагивая тему жилья, он обратил внимание, что люди хотят и благоустроенный двор, и хорошую дорогу, чтобы можно было подъехать к своему жилью или отправиться оттуда на работу.

По этой причине еще одним приоритетом в транспортной сфере Терехов считает строительство и ремонт автомобильных дорог. Эта задача поставлена и перед правительством, и перед региональными властями.