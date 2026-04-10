Терехов предложил развивать речной транспорт и региональные авиарейсы

«Немножко подзабыта тема… Внутрирегиональные авиарейсы, которые, наверное, были бы интересны. В Советском Союзе были такие маршруты, и они пользовались успехом», — говорит Терехов на видео, опубликованном пресс-службой правительства.
Новый вице-премьер напомнил, что Беларусь — это страна рек, а поэтому развитие речного транспорта тоже было бы интересно.
«(…) с учетом в том числе развития и строительства судов, которое организовывается», — добавил Терехов.
Кроме того, затрагивая тему жилья, он обратил внимание, что люди хотят и благоустроенный двор, и хорошую дорогу, чтобы можно было подъехать к своему жилью или отправиться оттуда на работу.
По этой причине еще одним приоритетом в транспортной сфере Терехов считает строительство и ремонт автомобильных дорог. Эта задача поставлена и перед правительством, и перед региональными властями.