В Красноярске зафиксированы первые дорожные аварии с участием мотоциклистов

Несмотря на то, что мотосезон официально ещё не открыт, первые водители мотоциклов уже выехали на дороги Красноярска. Не для всех первые мотопрогулки оказались успешными: сотрудники Госавтоинспекции уже зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. На улице Грунтовая столкнулись «Нива» и мотоцикл «Кавасаки». Травмированный мотоциклист был госпитализирован. На улице Спандаряна столкнулись автомобиль «Хонда» и мотоцикл «Ямаха». Водитель мотоцикла получил ушибы и переломы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям автомобилей рекомендуют быть осторожными при перестроении и уважать водителей мототранспорта, которые менее защищены в случае аварии.