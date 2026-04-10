Лесничества Ленинградской области получили более 40 единиц новой техники

Более 40 единиц новой техники передали в распоряжение лесничеств Ленинградской области, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Среди новинок — внедорожники Lada, кроссоверы Haval Jolion, пожарные автоцистерны, вездеходы Tinger TF4. Пополнение автопарка позволит увеличить частоту патрулирований, обеспечить оперативность в борьбе с лесными пожарами, а также усилить контроль за соблюдением лесного законодательства. Напомним, всего с 2022 года в регионе закупили 169 единиц лесопатрульной и лесопожарной техники.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.