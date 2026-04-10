Суд разрешил возобновить работу лагеря «Исетские зори», где отравились дети

На прошлой неделе в «Исетских зорях» зафиксировали случаи кишечного заболевания у детей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Роспотребнадзор выявил в лагере грубые нарушения санитарных норм. За медицинской помощью обратились 14 детей — норовирус первого генотипа был обнаружен у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря. В понедельник работу лагеря было решено приостановить на 14 суток.