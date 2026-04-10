Жительница Екатеринбурга выплатит омичке украденные мошенниками 100 тысяч рублей

Сельчанке из Омского района поступил звонок от неизвестных в ноябре 2024 года. В процессе общения собеседники 56-летней омички обманом заставили продиктовать код из смс, а после доступа к ее личному кабинету в онлайн-банке перевели имеющиеся на счете 100 тысяч рублей на другую банковскую карту. Следователи выяснили, что карта принадлежала 45-летней жительнице Екатеринбурга, которая за вознаграждение передала ее неизвестным лицам. За так называемое «дропперство» сотрудники омской прокуратуры теперь заставляют екатеринбурженку через суд возвратить 100 тысяч рублей омичке. Фактическое исполнение судебного решения Кировского районного суда города Екатеринбурга контролируется прокуратурой.