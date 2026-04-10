Во Владивостоке во время стройки повредили памятник «Батарея “Соболь”

Прокуратура Приморского края начала проверку после жалоб на строительные работы, повредившие объект культурного наследия
Прокуратура Приморского края организовала проверку в связи с жалобами в социальных сетях на строительные работы, которые повредили объект культурного наследия — «Батарею “Соболь”». Это сооружение является частью знаменитой Владивостокской крепости и охраняется государством.
Местные жители сообщили, что неизвестные засыпали историческое сооружение строительными материалами. Надзорное ведомство намерено разобраться в ситуации и проверить, законно ли действуют застройщик и подрядные организации, а также оценить соблюдение требований по сохранению этого уникального объекта.
Особое внимание будет уделено действиям регионального органа, ответственного за охрану памятников. Необходимо выяснить, достаточно ли было предпринято мер для предотвращения повреждения «Батареи “Соболь”» и почему ситуация вообще возникла. Результаты проверки будут обнародованы.
По итогам всех разбирательств прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.