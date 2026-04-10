Дончане с начала года оформили свыше 14 тысяч детских банковских карт

За период с начала года в Ростовской области было выдано 14,7 тысячи детских банковских карт. А самый пик выдачи пришелся на февраль, когда была оформлена каждая третья карта из этого числа. Такие данные приводит Сбер.
Также увеличилось количество выданных карт с доставкой на дом. Таким способом родители заказали 1250 детских карт. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Детская карта сегодня — это не просто пластик, а полноценный инструмент обучения финансовой грамотности с самого юного возраста — 6 лет. С начала года родители активно начинают планировать бюджет и учат детей самостоятельно распоряжаться финансами. Им важно, чтобы средства были под контролем, а у ребенка — доступ к платежу всегда под рукой. Именно поэтому в 1,5 раза вырос спрос на доставку детских карт, — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Отметим, что по достижении 14 лет детская карта не блокируется, а автоматически меняется на молодежную. И подросток получает возможность продолжить свое путешествие в мире ответственных финансов.