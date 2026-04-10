Фестиваль русской кухни 2026 пройдет в Волгограде и области в Пасхальную неделю

Жители и гости Волгограда смогут продегустировать в ресторанах и кафе лучшие блюда русской кухни.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград, Фролово и пять районов области в 2026 году стали площадкой федерального фестиваля русской кухни. Местные жители и туристы на Пасхальной неделе с 13 по 19 апреля смогут продегустировать в ресторанах и кафе лучшие традиционные блюда. Фестиваль отечественной гастрономии пройдет в Волгограде в третий раз.

Идея фестиваля принадлежит Минпромторгу и Департаменту управления Президента РФ по общественным проектам, сообщили Облпромторге. С 13 по 19 апреля волгоградцы и гости региона смогут больше узнать о богатстве русской кухни, попробовать лучшие блюда. В кафе и ресторанах их отметят в меню логотипом фестиваля.

Где попробовать блюда фестиваля русской кухни 2026 в Волгограде и области.

В Волгограде к фестивалю русской кухни в 2026 году присоединились «Ателье Ресторан», рестораны «Река», «Раковаръ» и «Самовар», кафе «Маруся», сеть кафе «Конфетки Бараночки», а также лобби-бар отеля «Хэмптон бай Хилтон» и бар отеля «Южный». В Волгоградской области попробовать традиционные национальные блюда можно в кафе города Фролово, Котельниковского, Котовского, Быковского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Пасха 2026 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах.

Где в Волгограде отключат горячую воду в апреле 2026: адреса, даты, график.

Сбросы воды на Волжской ГЭС весной 2026 года: когда будет минимум и максимум половодья в Волгограде — новый график.