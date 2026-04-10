Фестиваль русской кухни 2026 пройдет в Волгограде и области в Пасхальную неделю

Волгоград, Фролово и пять районов области в 2026 году стали площадкой федерального фестиваля русской кухни. Местные жители и туристы на Пасхальной неделе с 13 по 19 апреля смогут продегустировать в ресторанах и кафе лучшие традиционные блюда. Фестиваль отечественной гастрономии пройдет в Волгограде в третий раз.