Небом в Китай: как растет авиасвязь Сибири с Поднебесной

Сибирские города продолжают расширять авиасообщение с Китаем. 1 апреля 2026 года состоялся первый прямой рейс из Новосибирска в Сиань — крупный транспортный хаб и древний город, известный своей терракотовой армией. А в конце марта из аэропорта Толмачево впервые вылетел самолет в Шанхай. Теперь этот рейс выполняется два раза в неделю.