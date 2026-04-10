Небом в Китай: как растет авиасвязь Сибири с Поднебесной

За первый квартал 2026 года между сибирскими городами и Китаем выполнено более тысячи авиарейсов. Открылись прямые маршруты из Новосибирска в Шанхай и Сиань. Лидер по числу рейсов — Иркутск.

Сибирские города продолжают расширять авиасообщение с Китаем. 1 апреля 2026 года состоялся первый прямой рейс из Новосибирска в Сиань — крупный транспортный хаб и древний город, известный своей терракотовой армией. А в конце марта из аэропорта Толмачево впервые вылетел самолет в Шанхай. Теперь этот рейс выполняется два раза в неделю.

Самым популярным направлением остается Пекин — оттуда и обратно летает 9 рейсов в неделю.

Где больше всего рейсов

По данным Сибирской таможенной службы, за первый квартал 2026 года инспекторы провели контроль более тысячи авиарейсов между Сибирью и китайскими городами.

  • Иркутск — более 500 рейсов (1-е место).

  • Новосибирск — 266 рейсов (2-е место).

  • Красноярск — 240 рейсов (3-е место).

Всего из Сибири можно улететь в Пекин, Харбин, Маньчжурию, Шанхай, Гуанчжоу, Санью и другие города КНР.

Почему рейсов становится больше

Развитию авиасообщения способствует безвизовый режим между Россией и Китаем, который действует с сентября 2025 года. Это укрепляет торговые и туристические связи между регионами.

Таможенные службы сибирских аэропортов готовятся к летнему отпускному сезону — ожидается, что число международных рейсов вырастет.

Вера Ветрова