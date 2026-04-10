Небом в Китай: как растет авиасвязь Сибири с Поднебесной

Сибирские города продолжают расширять авиасообщение с Китаем. 1 апреля 2026 года состоялся первый прямой рейс из Новосибирска в Сиань — крупный транспортный хаб и древний город, известный своей терракотовой армией. А в конце марта из аэропорта Толмачево впервые вылетел самолет в Шанхай. Теперь этот рейс выполняется два раза в неделю.
Самым популярным направлением остается Пекин — оттуда и обратно летает 9 рейсов в неделю.
Где больше всего рейсов
По данным Сибирской таможенной службы, за первый квартал 2026 года инспекторы провели контроль более тысячи авиарейсов между Сибирью и китайскими городами.
Иркутск — более 500 рейсов (1-е место).
Новосибирск — 266 рейсов (2-е место).
Красноярск — 240 рейсов (3-е место).
Всего из Сибири можно улететь в Пекин, Харбин, Маньчжурию, Шанхай, Гуанчжоу, Санью и другие города КНР.
Почему рейсов становится больше
Развитию авиасообщения способствует безвизовый режим между Россией и Китаем, который действует с сентября 2025 года. Это укрепляет торговые и туристические связи между регионами.
Таможенные службы сибирских аэропортов готовятся к летнему отпускному сезону — ожидается, что число международных рейсов вырастет.
