Спикер Заксобрания Люлин высказался о рекламе у Вечного огня в Дзержинске

Председателя регионального Заксобрания Евгения Люлина возмутили рекламные табло, установленные у мемориала «Вечный огонь» в Дзержинске. Мнением он поделился в социальной сети.
Рекламу товаров с маркетплейсов разместили на бульваре Мира рядом с портретами погибших в годы Великой Отечественной войны, в афганской и чеченской войнах, а также при катастрофе на Чернобыльской АЭС.
«Только представьте. Реклама одежды, косметики, шин, чистящих средств. Вперемежку с плакатами “Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим”. Слов нет!» — написал Евгений Люлин.
Он также обратил внимание на то, что рядом с мемориалом находится школа. Проходя по аллее, ученикам приходилось смотреть «на это безобразие».
Рекламу убрали после поступивших жалоб. Евгений Люлин поблагодарил неравнодушных дзержинцев. Они предложили вместо рекламы рассказывать о тех, кто отдал свои жизни на СВО.
«Вся информация о героях есть. Подготовил депутатское обращение, уверен, что народная инициатива будет услышана и реализована», — подчеркнул Евгений Люлин.
