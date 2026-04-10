Владельцам Samsung в Волгограде грозит удаленная блокировка

Владельцы гаджетов могут обнаружить сбросы настроек.

Волгоградцам, у которых есть флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra, стоит быть настороже. Владельцы этих устройств столкнулись с неожиданной проблемой: гаджеты самопроизвольно блокируются.

По данным «carexpo», сбой возникает после полного сброса настроек до заводского уровня. После перезагрузки на экране появляется сообщение: смартфон теперь под контролем сторонней компании Numero LLC. Использовать устройство дальше невозможно.

Считается, что блокировка работает на уровне IMEI-идентификатора. Это значит, что повторные сбросы настроек не помогут — телефон останется заблокированным.

Компания Samsung пока не дала официальных комментариев по этому инциденту. Напомним, ранее пользователи устройств Xiaomi в России уже сталкивались с проблемами: сбои в экосистеме нарушали работу систем «умного дома» и приложения Mi Home.

Если у вас Galaxy S22 Ultra, эксперты советуют пока воздержаться от полного сброса настроек и следить за официальными заявлениями производителя.

