Где нельзя жарить шашлык: МЧС начало рейды по дачам и пикникам

В Казахстане в пожароопасный период начались рейды по выявлению незаконного розжига огня на дачах и на природе, сообщает El.kz со ссылкой на МЧС.
О начале проверок сообщил заместитель председателя комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Асет Жилкайдаров. По его словам, такие превентивные мероприятия проводят ежегодно, а в каждом регионе для этого сформированы специальные группы, которые обходят дачные массивы и выезжают в природные зоны.
Для мониторинга пожарной обстановки спасатели используют и летательные аппараты. Как пояснил Жилкайдаров, с воздуха специалисты отслеживают дым, после чего направляются на место и проводят разъяснительную работу с нарушителями.
В МЧС напомнили, что в устойчиво сухую, жаркую и ветреную погоду в городах, селах, на дачах и садовых участках запрещено разводить костры, сжигать мусор, отходы и сухую траву, а также проводить другие пожароопасные работы. Ограничения касаются и использования нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на разных видах топлива.
Если погода позволяет, костры и сжигание отходов допускаются только в специально отведенных местах, под постоянным контролем и на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Это одно из ключевых условий, на которое обращают внимание во время рейдов.
С мангалами правила мягче, но тоже без самодеятельности. Использовать барбекю, гриль и мангалы разрешается не ближе 10 метров от зданий и сооружений, при этом рядом обязательно должны быть огнетушитель или емкость с водой объемом не менее 10 литров.
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что жарить шашлык нельзя в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев и под навесами, сделанными из горючих материалов. Именно такие нарушения чаще всего и становятся причиной претензий со стороны пожарных.
По словам Жилкайдарова, при первом выявленном нарушении гражданам обычно выносят предупреждение. Если же замечание проигнорировано и ситуация повторяется, может последовать штраф до 5 МРП, что сейчас составляет 21 625 тенге.
Ранее в МЧС уже сообщали, что для наблюдения за пожарной обстановкой в стране применяются беспилотники. В этом сезоне такой контроль снова стал частью работы спасателей в регионах.
