Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь. Полеты до конца лета будет осуществлять авиакомпания Red Wings на российском самолете SSJ-100.
— Рейсы из Международного аэропорта «Кольцово» в Ставрополь будут летать с 1 мая по пятницам. С 1 июня по сентябрь запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Первый рейс в Грозный запланирован на 6 мая, перелеты будут осуществляться еженедельно по средам. В Астрахань из Кольцово можно будет улететь со 2 июня по вторникам, а с 4 июля — по вторникам и субботам.
Отмечается, что новые маршруты свяжут Урал с Северо-Кавказскими федеральными округами. Всего авиакомпания осуществляет рейсы из Екатеринбурга в 27 направлениях.