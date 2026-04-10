Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь

Источник: Комсомольская правда

Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь. Полеты до конца лета будет осуществлять авиакомпания Red Wings на российском самолете SSJ-100.

— Рейсы из Международного аэропорта «Кольцово» в Ставрополь будут летать с 1 мая по пятницам. С 1 июня по сентябрь запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс в Грозный запланирован на 6 мая, перелеты будут осуществляться еженедельно по средам. В Астрахань из Кольцово можно будет улететь со 2 июня по вторникам, а с 4 июля — по вторникам и субботам.

Отмечается, что новые маршруты свяжут Урал с Северо-Кавказскими федеральными округами. Всего авиакомпания осуществляет рейсы из Екатеринбурга в 27 направлениях.