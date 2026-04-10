Синоптики подвели итоги аномального похолодания 9 апреля в Пермском крае

9 апреля погода в регионе заметно изменилась. В центральных районах наблюдалось редкое явление — температура в течение дня не повышалась, а снижалась. Например, в Перми утром было около +2°С, а к вечеру похолодало до −3°С. Вместе с этим прошли осадки в виде снежной крупы и снега, из-за чего сформировался снежный покров. Больше всего осадков зафиксировано в Перми и Верещагино — по 7 мм. Самые низкие температуры отмечены на востоке края: в Бисере уже к 20:00 похолодало до −6,5°С.
Среднесуточная температура в Перми впервые с 11 марта оказалась ниже климатической нормы. Однако из-за тёплой ночи отклонение составило всего −1°С. Ожидается, что на следующий день оно усилится и достигнет −5°С.
На севере края день прошёл без осадков. К вечеру там даже появились прояснения, а температура оказалась выше, чем в Перми — от 0 до +2°С.
Южные районы находились под влиянием более тёплого воздуха. Там прошли кратковременные ливни, а в соседней Башкирии местами наблюдались грозы. Но к вечеру и сюда пришло похолодание.
К 20:00 холодный воздух охватил уже весь Пермский край — снег пошёл даже в Чайковском.
По прогнозу, утром 10 апреля ожидается пик похолодания. В северных и восточных районах температура может опуститься ниже −10°С, в Перми — до −5°С. Ночью сохранится снегопад, наиболее сильный — немного южнее города. Днём на севере под влиянием антициклона появится солнце и воздух прогреется до +4°С. В центральной части региона, включая Пермь, останется облачно и не выше 0 .
Во второй половине дня юг края окажется под влиянием каспийского циклона. Там ожидается кратковременный, но интенсивный мокрый снег — до 5 мм осадков. В районе Перми снег будет слабее — около 1−3 мм. В целом за 9−10 апреля на юге Пермского района может выпасть до 15 мм осадков, что соответствует примерно 15 см снега. Если зона осадков сместится севернее, сильные снегопады возможны и в Перми.
Активное таяние снега в Перми, по прогнозам, начнётся утром в субботу.