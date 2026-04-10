Синоптики подвели итоги аномального похолодания 9 апреля в Пермском крае

9 апреля погода в регионе заметно изменилась. В центральных районах наблюдалось редкое явление — температура в течение дня не повышалась, а снижалась. Например, в Перми утром было около +2°С, а к вечеру похолодало до −3°С. Вместе с этим прошли осадки в виде снежной крупы и снега, из-за чего сформировался снежный покров. Больше всего осадков зафиксировано в Перми и Верещагино — по 7 мм. Самые низкие температуры отмечены на востоке края: в Бисере уже к 20:00 похолодало до −6,5°С.