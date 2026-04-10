У бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли автомобиль за 6,3 млн рублей

Нижегородский районный суд обратил в доход государства автомобиль бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Стоимость машины — более 6,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.
Проверка показала, что чиновник приобрел автомобиль марки «EXEED EXLANTIX ET» в ноябре 2025 года. Однако Егоров не смог подтвердить законность происхождения большей части средств. В результате прокуратура потребовала изъять имущество, и суд удовлетворил иск в полном объеме.
Помимо этого, в отношении Егорова суд рассматривает уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года он получал деньги через посредников от предпринимателей за помощь в согласовании работы парковок на муниципальных участках. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей.
Напомним, Егоров занимал пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с сентября 2022 года. В 2025-м он официально закрепился в должности, но уже в декабре его задержали. Сейчас он находится под домашним арестом — меру пресечения продлили до 19 сентября 2026 года. На первом заседании по делу о взятках чиновник признал вину.