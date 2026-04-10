Фото разорванного на части авто после ДТП опубликовала воронежская полиция

Два водителя пострадали в жутком лобовом ДТП в Воробьевском районе, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
Авария случилась около половины второго днем 9 апреля на 82-м километре дороги «М-4 “Дон” — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач». Предварительно, 50-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq, которым управлял 64-летний местный житель.
От удара Lada разорвало на части. В ДТП чудом обошлось без жертв — оба водителя выжили, их с травмами доставили в больницу.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.