Бастрыкин потребовал доклад о смерти женщины при родах в больнице Ростовской области

В одной из больниц Ростовской области женщина умерла во время родов из-за ненадлежащей помощи врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в ростовском следкоме.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить точную причину смерти пациентки.
