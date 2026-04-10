Бастрыкин потребовал доклад о смерти женщины при родах в больнице Ростовской области

В одной из больниц Ростовской области женщина умерла во время родов из-за ненадлежащей помощи врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в ростовском следкоме.